Polícia Civil faz operação para capturar traficantes no estado do RJ

O Disque Denúncia busca informações para prender os criminosos que andam fortemente armados com metralhadora e fuzil e aterrorizam a

população de Cabo Frio, na Região dos Lagos

O Disque Denúncia lançou um cartaz com o objetivo de auxiliar as Forças de

Segurança da Região dos Lagos, incluindo a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e o

25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM), na busca por informações que possam

levar à prisão de Rafael David Viana, conhecido como “Rato”, de 37 anos; Marcos

Vinicios de Jesus Reis, apelidado de “Sementinha”, 20; Luis Felipe Silva do Rozário,

o “Pescador”; e Reginaldo Gonzaga Junior, conhecido como “Júnior”. Estes homens

são apontados como líderes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP)

atuando no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

De acordo com informações, “Rato” e sua quadrilha ostentaram armamento pesado,

incluindo metralhadoras e fuzis, em um vídeo que circula nas redes sociais. As

imagens foram registradas em plena luz do dia, e os criminosos faziam ameaças a

traficantes rivais do Comando Vermelho (CV), numa das principais vias do distrito.

Apoio de helicóptero

A operação policial, coordenada pela 126ª DP e pelo 25º BPM, contou com apoio

aéreo do helicóptero da Polícia Civil e do Batalhão de Ações com Cães da Polícia

Militar. As equipes realizaram incursões em áreas de mata e outros locais utilizados

como refúgio pelos criminosos.

Ao final da operação, um balanço divulgado revelou a desmontagem de um

acampamento usado para tráfico de drogas em uma área de mata na região.

Mandados de prisão

Contra “Rato” e “Sementinha” há mandados de prisão expedidos pela Vara Única de

Casimiro de Abreu pelos crimes de Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação

Para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Posse Ou Porte Ilegal de Arma de Fogo

de Uso Restrito e Outros; Receptação; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo

Automotor; e Corrupção Ativa.

Um outro mandado de prisão foi expedido contra os quatro criminosos pela 1ª Vara

Criminal da Comarca de Cabo Frio, pelos crimes de Extorsão, e Associação para a

Produção e Tráfico e Condutas Afins.

O Disque Denúncia insta qualquer pessoa que possa fornecer a localização de

“Rato”, “Sementinha”, “Pescador” e “Júnior” a entrar em contato de forma anônima.