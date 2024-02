Polícia Civil faz operação para prender assassinos do lutador Diego Braga na Zona Oeste do Rio

A​gentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) realizaram nesta terça-feira (6), uma operação para prender os assassinos do lutador de artes marciais Diego Braga Alves.

Na ação, que aconteceu no Morro do Banco, ​e​m Itanhangá, Zona Oeste do Rio, duas pessoas foram presas em flagrante, sendo uma por tráfico de drogas e por envolvimento no ​homicídio, e outra por uso de documento falso.

As investigações começaram no dia 15 de janeiro deste ano, após os agentes receberem a informação do assassinato da vítima. A equipe da DHC constatou que os autores pertencem à facção de tráfico de drogas ​ que atua na região e que ​Diego foi morto após ser confundido com um membro da milícia. ​O lutador teria ido ao Morro do Banco tentar recuperar sua motocicleta, que havia sido furtada dias antes.

As investigações continuam ​e diligências estão sendo realizadas para prender todos os envolvidos n​o assassinato.