Polícia Civil fecha central clandestina de mineração de criptomoedas no Rio

Agentes da Polícia Civil interditaram, na última terça-feira (30), uma central clandestina de mineração de criptomoedas que funcionava em um galpão em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. A operação foi deflagrada por agentes da 17ª DP (São Cristóvão), da 28ª DP (Praça Seca) e da 44ª DP (Inhaúma). A ação ocorreu após um trabalho de inteligência apontar que o imóvel onde estavam instalados os computadores utilizava energia elétrica furtada.

Segundo a polícia, técnicos da Light que foram ao local constataram que o galpão não possuía medidores de energia, sendo abastecido exclusivamente por uma ligação irregular.

Ainda de acordo com a corporação, a concessionária verificou que o consumo da estrutura era suficiente para abastecer aproximadamente 150 residências. No local, os policiais identificaram indícios compatíveis com o funcionamento de maquinário de grande porte, como cabos elétricos de alta capacidade e um exaustor industrial expelindo grande volume de ar aquecido.

A perícia criminal também esteve no imóvel e confirmou a existência do desvio de energia elétrica.

Suspeito identificado

Segundo a polícia, uma pessoa foi conduzida à 17ª DP para prestar esclarecimentos. Um suspeito de ser o responsável pela exploração da atividade foi identificado durante as investigações. Já o maquinário utilizado na mineração de criptomoedas foi apreendido.