Polícia Civil fecha cerco contra furto de petróleo na Baixada Fluminense

Petróleo roubado dentro do caminhão apreendido no início das investigações, em setembro do ano passado

Uma operação da Polícia Civil, realizada ontem (10), fechou o cerco contra furto de petróleo cometido na Transpetro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os agentes tinham como objetivo o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão nos bairros de Vila Centenário, Vila Leopoldina e comunidade do Corte 8, todas em Duque de Caxias, na mesma região. Na ação, um celular foi apreendido.

O delegado Marcello Braga Maia, titular da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) informou que as investigações iniciaram em setembro do ano passado após a delegacia ser acionada por um setor de monitoramento da concessionária para verificar uma derivação clandestina nos dutos de transporte de petróleo.

“Em uma subtração de petróleo da Transpetro, no ano passado, foram subtraídas seis bombonas de cerca de mil litros cada uma, essa carga foi recuperada, mas a empresa teve um prejuízo de aproximadamente R$ 6 milhões, contando com vazamento”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, quando a equipe chegou ao local encontrou um caminhão e conseguiu identificar o ponto exato da realização do furto pela técnica de trepanação, onde havia uma mangueira já instalada para retirada do óleo. O motorista do veículo, identificado como José Luiz dos Santos conseguiu fugir.