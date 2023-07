Polícia Civil indicia advogado que fez falso registro de sequestro-relâmpago

Rodrigo Barcelos de Oliveira disse à polícia que havia sido vítima de um

sequestro relâmpago

A Polícia Civil indiciou um advogado por estelionato e falsa notificação de crime

após gastar R$ 13.035,90 em compras em um shopping do Rio de Janeiro. Rodrigo

Barcelos de Oliveira fez 11 compras em diferentes lojas do estabelecimento e,

depois, foi à delegacia onde disse ter sido vítima de um sequestro-relâmpago.

“Ele ficou três horas fazendo compras no Barra Shopping e depois veio à delegacia

pra registrar, afirmando que teria sido vítima de um sequestro relâmpago”, afirmou o delegado Angelo Lages. Rodrigo será indiciado por estelionato e falsa comunicação de crime.

Caso registrado como sequestro

Rodrigo se dirigiu à 16ª DP (Barra da Tijuca) em 19 de maio e contou à polícia que

estava dirigindo na Avenida das Américas quando foi abordado por dois homens

armados que estavam em uma moto. Ele teria sido coagido a entrar no

estacionamento do Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio.

Ainda segundo relato dele, um dos homens teria passado cinco horas no shopping

após ter pedido a senha do seu cartão, que foi usado até ser bloqueado. O outro

homem teria permanecido, junto com ele, no carro.

Ele afirmou ter sido ameaçado e que seu celular, roupas, a aliança que usava e a

carteira com cartão de crédito foram roubados.

A polícia teve acesso às câmeras de segurança do shopping no dia da ocorrência e

concluiu que Rodrigo chegou por volta das 13h30. Ele apareceu caminhando

sozinho nos corredores do local, com o celular na mão, e fez 11 compras no cartão

de crédito em diferentes lojas: um supermercado, loja de acessórios pra motos,

uma ótica, loja de calçados e em uma loja de grife.

As câmeras também registraram Rodrigo indo ao estacionamento duas vezes para

guardar as compras e partir do local.

Além do registro por sequestro, ele tentou cancelar todas as compras com a

administradora do cartão, alegando que tinha sido roubado. A empresa negou o

pedido porque a senha do cartão foi usada em todas as vezes.

Na manhã de ontem, a polícia realizou uma busca e apreensão na casa do

advogado e encontrou todos os produtos passados no cartão, entre eles um par de

tênis, duas sungas e uma cueca.

Rodrigo confessou que fez as compras e que estava passando por dificuldades

financeiras. A polícia investiga ainda outros registros de Rodrigo em diferentes

delegacias, no qual ele acusou ter sido vítima de extorsão e ter perdido R$ 8 mil.