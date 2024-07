Polícia Civil indicia taxista pelo homicídio de motociclista na Zona Norte do Rio

A Polícia Civil indiciou o taxista Eduardo Henry Nogueira Gripp pelo crime de homicídio com dolo eventual pela morte do motociclista Alan Rodrigues Sales, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, em maio deste ano.

Segundo a corporação, foram analisadas as imagens da câmera do taxi, realizadas as diligências e colhidos testemunhos, que apontaram o motorista assumir o risco de matar.

De acordo com os depoimentos colhidos pela 20ª DP (Vila Isabel), na noite de 31 de maio, Eduardo e Alan tiveram uma discussão e o motociclista teria quebrado o retrovisor do táxi, que iniciou uma perseguição. O taxista confirmou a discussão e que teve o retrovisor quebrado, mas negou a intenção de bater na moto.

A investigação ganhou um novo desdobramento quando a imagem do táxi, dirigido por Eduardo, mostrou que a vítima sinalizou que iria parar a moto, mas, mesmo assim, o taxista atingiu o veículo de Alan.

O relatório da investigação foi enviado para o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).