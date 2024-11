Polícia Civil interrompe dia de lazer de traficante em clube no Subúrbio do Rio

Zu Trem Bala, homem de confiança de Doca, chefe da facção do Complexo da Penha, ‘ostentava’ ainda rotina com armas. Ele é considerado extremamente violento

Duraram pouco as horas de lazer do traficante Jefferson Eufrasio dos Reis, conhecido como Zu Trem Bala, de 24 anos, em clube com piscina no Engenho da Rainha, nos acessos do Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Na última terça-feira (12), ele foi surpreendido por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), que interromperam o momento de lazer.

Zu Trem Bala é apontado como homem de referência nos ataques do Comando Vermelho (CV) a comunidades de facções rivais, além de ser considerado um dos principais braços de guerra do grupo armado. O criminoso tem perfil extremamente violento e também é um dos homens de confiança do traficante Edgard Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, chefe do tráfico do Complexo da Penha, aponta a Polícia Civil.

O gerente do tráfico local estava sendo monitorado pelo setor de inteligência da Polícia Civil por conta de sua participação ativa em guerras do CV contra facções rivais, ações que têm como objetivo a expansão de seus domínios.

Pelas redes sociais, o criminoso não tinha pudor em compartilhar sua rotina com armas de grosso calibre, apoiadas sobre sua cama, ou penduradas por bandoleiras durante uma “ronda” na rua ou dentro de uma padaria, e também usando drogas. As publicações foram usadas como elementos para prendê-lo em flagrante por associação para fins de tráfico.

Postagem nas redes

Horas antes de ser preso, o criminoso compartilhou registros ao lado de outros homens diante de uma piscina. O grupo estava sentado numa mesa de plástico, bebendo ice. Na mesa ainda havia um balde de bebidas, um rádio transmissor, dinheiro em espécie, isqueiro e tampas das garrafas abertas. A legenda daquele momento de lazer, que seria interrompido pela polícia, ainda dizia: “Segue a paz pela essas (sic) parte de cá”.