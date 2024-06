Polícia Civil investiga morte de mãe e filho assassinados em Nova Iguaçu

Caso é investigado pela DHBF. PMs afirmam que encontraram os dois corpos no

chão com marcas de arma de fogo

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de mãe e filho que foram assassinados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último sábado (15).

A Polícia Civil afirma que realiza diligências para apurar a morte de Juliana Lira de Souza Silva e de Alexander de Souza Gomes.

A Polícia Militar informou que agentes do 20º BPM (Mesquita) foram chamados para uma ocorrência de homicídio na Rua Alexandrina.

De acordo com o comando da unidade, os PMs encontraram dois corpos no chão com marcas de arma de fogo.

Testemunhas afirmaram que quatro homens encapuzados saíram de um carro preto e atiraram nos dois. Juliana estava sentada em um bar e Alexander a cerca de 6 metros da mãe, fazendo reparos em um veículo.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu.

O velório está previsto para as 15 horas deste domingo (16), no Cemitério de Nova

Iguaçu. O enterro acontecerá às 17h.