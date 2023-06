Polícia Civil investiga morte de mãe e filho na Região Metropolitana do Rio

Corpos de Rosane Vicente e Breno Souza foram encontrados com

marcas de facada na casa onde eles moravam

A Polícia Civil investiga a morte de mãe e filho em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Na noite da última quarta-feira (7), os corpos de Rosane Vicente, de 47 anos, e Breno Souza, 20, foram encontrados com marcas de facadas na casa onde eles moravam, no bairro de Itamarati.

Agentes do 35º BPM (Itaboraí) informaram que foram acionados para verificar uma

ocorrência na Rua José dos Santos Araújo, onde encontraram os corpos com

ferimentos causados por arma branca. Até o momento, não há informação sobre a

motivação do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí

(DHSNG), que apura as circunstâncias das mortes. A Polícia Civil pede que

informações relacionadas ao crime sejam repassadas por meio do Disque

Denúncia, que atende pelo número de telefone (21) 2253-1177. O anonimato é

garantido pela instituição.

Os dois eram evangélicos e queridos na região. O filho também frequentou uma

escolinha de basquete no bairro. “Um exemplo de garra e coragem, mulher forte

que não media esforços e nem tinha tempo ruim. O Breno indo pelo mesmo

caminho, tinha uma educação que dava gosto de ver. Mulher dedicada à obra de

Deus. Quero lembrar assim da minha companheira das festas, da sua alegria e do

sorrisão notório”, publicou uma amiga das vítimas nas redes sociais.

Os corpos de Breno e Rosane foram sepultados na tarde de quinta-feira, no

Cemitério Municipal João Batista.