Polícia Civil investiga roubo de caminhão de instrumentos da cantora Maria Rita

Maria Rita tinha uma apresentação agendada em um festival de música na capital pernambucana

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o roubo de um caminhão que transportava instrumentos e equipamentos de show da cantora Maria Rita. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (24/08), enquanto o veículo se dirigia ao Aeroporto Internacional do Rio-Galeão, de onde os itens seguiriam para Recife, Pernambuco.

“O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime”, informou a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, em resposta à Agência Brasil.

De acordo com informações, a cantora tinha uma apresentação agendada em um festival de música na capital pernambucana. De última hora, sua equipe precisou providenciar os equipamentos necessários para o show.

Em outra publicação no mesmo perfil, Maria Rita pede o contato de pessoas que possam ter informações sobre o roubo. “Quem tiver informações, por favor, entrar em contato conosco por aqui ou no link que disponibilizamos em nossos stories”, postou nas redes sociais.

Os relatos sobre o caso indicam que o motorista do caminhão foi abordado na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e forçado a conduzir o veículo até uma saída da via, onde foi retirado pelos criminosos.

Interrompeu a apresentação

Durante o show em Recife, Maria Rita interrompeu a apresentação para comentar sobre o ocorrido. Emocionada por considerar o dia difícil, a cantora revelou que trabalha com o motorista Borracha há 22 anos e expressou alívio por ele estar bem. A artista também informou que estava fazendo o show com instrumentos emprestados.