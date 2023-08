Polícia Civil localiza cemitério clandestino de milicianos em Rio das Pedras

Policiais e bombeiros fazem busca em área usada para o descarte ilegal

de corpos de vítimas

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros localizaram, na manhã de ontem (2), um

cemitério clandestino usado pela milícia em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio

de Janeiro. Pelo menos três corpos foram encontrados na área.

A localidade onde está instalado o local para descarte de corpos é conhecida como

Predinhos Abandonados. O espaço era usado para o descarte ilegal de corpos de

vítimas.

De acordo com as investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA),

em pelo menos oito casos de desaparecimentos com características de homicídios

que são investigados, os corpos podem ter sido enterrados na região.