Polícia Civil mira bandidos de São Paulo que aplicavam golpes em servidores do TCE-RJ

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que apura os crimes de estelionato e lavagem de dinheiros

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou na manhã desta quarta-feira (8) a Operação Acerto de Contas para desarticular um grupo suspeito de aplicar golpes em série contra servidores ativos e aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A ação foi realizada em São Paulo, onde agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que apura os crimes de estelionato e lavagem de dinheiros. Agentes conduziram três pessoas para prestar depoimento.

Segundo a Polícia Civil, os investigados faziam contato com as vítimas por telefone, aplicativos de mensagens e e-mail, apresentando-se como advogados, servidores públicos ou representantes de órgãos governamentais. Durante as conversas, afirmavam que os funcionários do TCE-RJ receberiam créditos judiciais, gratificações ou outros valores supostamente liberados.

Estratégia

Para tornar o golpe mais convincente, os bandidos usavam nomes de profissionais reais, além de reproduzir linguagem de processos administrativos e judiciais, com referências a órgãos públicos e procedimentos oficiais.

Na etapa seguinte da fraude, as vítimas eram orientadas a quitar antecipadamente supostas custas processuais, taxas ou impostos necessários para liberar os valores prometidos. Os depósitos eram feitos, na maioria dos casos, por meio de transferências via Pix.

As investigações também identificaram linhas telefônicas, endereços de e-mail e contas bancárias criados exclusivamente pela quadrilha para movimentar o dinheiro dos golpes.

A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar outros integrantes da organização criminosa, além de localizar novas vítimas e rastrear o destino do dinheiro desviado.