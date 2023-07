Polícia Civil prende dois seguranças da milícia da Zona Oeste do Rio

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam dois milicianos que faziam a segurança do chefe da milícia da comunidade da Carobinha, comunidade de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Arthur Rigo Lima, o Arthurzinho, e Raphael Pereira da Silva, o Fael, foram presos com fuzis .556, pistolas, munições, rádios e fardas de forças de segurança. Os dois faziam a segurança do miliciano Bruno César Santana, conhecido como “Cara de Égua”. O criminoso foi escolhido por Luiz Antônio da Silva Braga, chefe da maior milícia do Rio, para controlar a região da Carobinha.

Raphael é condenado por tráfico de drogas e tinha fugido da prisão. A prisão, segundo a Polícia Civil, comprova a união entre milicianos e traficantes também na região de Campo Grande e Santa Cruz. Arthur é suspeito de um caso de extorsão e sequestro de um empresário.