Polícia Civil prende dupla do ‘alto escalão’ da milícia que atua em Queimados

Agentes da Polícia Civil capturaram nesta sexta-feira (17) dois membros do alto escalão da milícia de Queimados, Região Metropolitana do Rio. Adeilton dos Santos, conhecido como ‘Coroa’ ou ‘Açougueiro’, é apontado como executor de desafetos do grupo paramilitar, enquanto Jefferson Paixão de Souza, o ‘Cachorrão’, seria um dos

líderes da organização criminosa.

A polícia informou que a operação que resultou na prisão da dupla contou com

informações obtidas através do setor de inteligência. Ao todo, participaram da ação

equipes da 60ª DP (Campos Elíseos), 27ª DP (Vicente de Carvalho) e 59ª DP

(Duque de Caxias), e de outras quatro especializadas (Draco, DAS, DRE e da

SSINTE).

Adeilton foi encontrado em uma área rural de queimados, onde também foram

localizadas ossadas que seriam supostamente das suas vítimas. O homem seria o

responsável por executar e dar fim aos restos mortais dos desafetos da milícia

liderada pela dupla ‘Juninho Varão’ e ‘França’, que domina a região.

O local onde Adeilton vive também é apontado como ponto de encontro da milícia,

onde são feitos os julgamentos dessas vítimas. Todo o material encontrado no local

passa por perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Contra Adeilton, os agentes cumpriram um mandado de prisão em aberto pelo

crime de homicídio. No imóvel onde ele residia, os agentes também encontraram

quatro espingardas, sendo uma de pressão, e um revólver calibre 38.

Na sequência, os agentes encontraram também Jefferson Paixão, o ‘Cachorrão’. O

miliciano também foi encontrado em Queimados. Com ele, os agentes apreenderam

uma pistola calibre 9 mm. Os dois foram presos por porte ilegal de armas e

conduzidos para Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. De lá, eles

seguirão para o sistema prisional.