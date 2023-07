Polícia Civil prende envolvido em latrocínio de mulher queimada viva em Arraial

O suspeito de matar Nayra Jeovanna (d) foi preso em Araruama

Policiais civis da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama prenderam, na última

quarta-feira (19), um envolvido no latrocínio (roubo seguido de morte) de Nayra

Jeovanna, de 20 anos, ocorrido no dia 12 de abril deste ano, em Arraial do Cabo.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Após trabalho de inteligência, os agentes localizaram o elemento quando ele

trabalhava como pedreiro em uma obra em Maricá.

Segundo as investigações, o acusado teria praticado o crime na companhia de uma

falsa amiga de Nayra, que já está presa. A vítima foi esfaqueada e teve o corpo

incendiado.

O homem foi levado para a 118ª DP, onde prestou depoimento e foi indiciado por

latrocínio. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da

Justiça.

Amigas havia três anos, Anna Clara e Nayra saíram de Araruama na noite de 11 de

abril com destino a Búzios. Na manhã do dia seguinte, enquanto a criminosa estava

na delegacia de Araruama alegando também ter sido vítima, Nayra foi encontrada na Praia do Pneu. Mesmo muito machucada, ela conseguiu andar até um condomínio, onde recebeu ajuda.

Com queimaduras em 70% do corpo, Nayra foi levada, de helicóptero, para o

Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do

estado. Ela morreu 11 dias depois.

Após o depoimento marcado por “contradições e incongruências”, Anna Clara

passou a ser suspeita do crime. Ela teve a prisão decretada pela Justiça.