Polícia Civil prende falso treinador suspeito de abusar de crianças em escolinha de futebol

Um suspeito de atuar como falso treinador de futebol para abusar de crianças em uma escolinha de um projeto social foi preso por policiais da 37ª DP (Ilha do Governador). A corporação informou que ele passou a utilizar documentos falsos para não ser encontrado pelos agentes que o investigavam. Ele foi preso no Catumbi, no Centro do Rio, onde trabalhava atualmente como garçom.

Ele é investigado em outros inquéritos por usar o mesmo modo de ação: se infiltrar em projetos sociais para abusar de crianças, utilizando identidades falsas.

De acordo com as investigações, ele primeiro se apresentava como árbitro de futebol e auxiliar de treinador para ter acesso as crianças e adolescentes do projeto. Depois de ganhar a confiança de alguns menores de idade, o homem convidava os adolescentes para irem à sua casa, e lá cometia os abusos.

A polícia investiga quantos menores foram abusados e se o homem fazia parte de uma rede de troca de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.