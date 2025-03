Polícia Civil prende gerente da maior quadrilha de roubo de vans e micro-ônibus do Rio

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (12), Gleison Rodrigues Barreto, conhecido como “FG” ou “Foguinho”, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele é apontado como gerente da maior quadrilha de roubo e desmanche de vans e micro-ônibus do Rio. A organização criminosa já causou um prejuízo de R$ 5 milhões ao setor de turismo.

Contra FG, havia um mandado de prisão pelo crime de roubo majorado. A ação fez parte da Operação Torniquete.

De acordo com as investigações, a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) estava monitorando o criminoso há cerca de três meses. Foguinho estava foragido desde abril de 2024 e foi encontrado escondido na casa de parentes, no município de Nova Iguaçu.

Gleison é integrante de um grupo criminoso da Vila Aliança que atua praticando roubos, principalmente nas zonas Norte e Oeste do Rio, além de também atuarem em Nova Iguaçu e em Queimados, na Baixada.

Ele ainda faz parte da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e costumava se esconder nas comunidades Vila Aliança e Complexo da Pedreira.

Foguinho atuava roubando as vans ou cortando os veículos roubados para revenda das peças. Ele participou de mais de 15 crimes, gerando um lucro para a quadrilha que varia entre R$ 30 mil e R$ 50 mil em cada veículo roubado.

A atuação do grupo criminoso causou um prejuízo ao setor de transporte turístico no Estado do Rio de Janeiro de mais de R$5 milhões somente no ano de 2024.