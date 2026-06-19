Polícia Civil prende grupo que aplicava golpes de cartão em Cabo Frio, na Região dos Lagos

Os agentes apreenderam um notebook, telefones celulares, dinheiro em espécie e bebidas

Seis pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (18) em Cabo Frio, na Região dos Lagos, suspeitas de aplicar golpes com cartões de crédito que causaram prejuízo estimado em R$ 50 mil. A operação foi realizada pela Polícia Militar por volta das 6h na Avenida Litorânea, no bairro Braga.

De acordo com a PM, os suspeitos são originários de Minas Gerais e atuavam na região se passando por entregadores de plataforma de e-commerce. A tática servia para se aproximar das vítimas, obter acesso a cartões e capturar dados bancários. Com essas informações, o grupo realizava compras fraudulentas em comércios da cidade.

Veículo monitorado

Durante a ação, os policiais identificaram e abordaram seis pessoas. Um veículo que estava sendo monitorado por suspeita de participação no esquema também foi localizado no local, a verificação apontou indícios de clonagem, e o carro foi apreendido.

Além das prisões, foram apreendidos um notebook, telefones celulares e dinheiro em espécie, ainda em processo de contagem. Os detidos foram levados para a 126ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue em investigação.