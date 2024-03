Polícia Civil prende homem que matou mulher a facadas durante ato sexual na Baixada Fluminense

José Ernando da Silva assassinou companheira por ciúmes

Agentes da 66ª DP (Piabetá) prenderam em Osasco, na Grande São Paulo, José Ernando da Silva, suspeito de matar a companheira a facadas durante o ato sexual em Magé, na Baixada Fluminense.

De acordo com a polícia, no dia 26 do mês passado, o assassino teria consumido cocaína e depois teve relação sexual com a vítima. Mas, durante a relação, desconfiado de traição, ele teria ido até a cozinha, pegou uma faca, e desferiu 7 golpes na região abdominal da vítima.

A mulher ainda teria suplicado para que ele parasse. A vítima foi socorrida, levada para um hospital e morreu dois dias após o crime.

Logo após o crime, fugiu para uma comunidade em Osasco, onde foi preso. A ação contou com apoio da Polícia Civil de São Paulo.

Familiares disseram que o relacionamento do casal era muito conturbado, mas a vítima nunca chegou a denunciar as agressões.