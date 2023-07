Polícia Civil prende pai suspeito de estuprar a filha por seis anos

Suspeito de estuprar a filha por seis anos, o homem, de 50 anos, foi preso nesta quinta-feira (27) após se entregar na 55ª DP (Queimados), na Baixada Fluminense. Ele era considerado foragido desde março.

Segundo as investigações, o suspeito abusou da vítima no período em que a menina

tinha de 10 a 16 anos. Os abusos começaram a serem praticados em 2015 e foram

comprovados por exames do Instituto Médico Legal (IML). O pai, inclusive, foi o

responsável por tirar a virgindade da vítima. Ele teria utilizado armas para ameaçá-la e cometer os abusos, como facas e revólver.

Em dezembro do ano passado, a vítima, já com 18 anos, registrou o caso na

Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), que transferiu a investigação

para a delegacia do município. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão

preventiva expedido pela Justiça.