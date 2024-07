Polícia Civil prende trio da milícia que extorquia comerciantes no Rio

Os policiais apreenderam armas itens usados pela quadrilha e um

veículo com sinais de adulteração. Os criminosos foram capturados durante diligência dos agentes para investigar a presença de milicianos armados na Zona Oeste do Rio

Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos

Especiais (Draco) prenderam, na última sexta-feira (26), três integrantes da milícia

que explora territórios do bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Eles

foram abordados e capturados no Recreio dos Bandeirantes.

Os policiais realizavam diligências para investigar a presença de milicianos

armados extorquindo comerciantes na região de Vargem Grande. Com os

criminosos, foram apreendidos uma pistola, um revólver, itens típicos de atividades

milicianas e um veículo com sinais de adulteração.

Nas primeiras horas de sexta, agentes da 41ª Delegacia de Polícia (Tanque) e do

Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), da Polícia Civil, prenderam um

integrante da facção criminosa Comando Vermelho, na comunidade Gardênia Azul,

em Jacarepaguá.

O homem transitava com uma motocicleta sem placa e foi preso em flagrante por

receptação dolosa (quando alguém adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta

um objeto de origem criminosa), e por adulteração do número do chassi veicular.

Na delegacia, o criminoso confessou ser integrante da facção Comando Vermelho,

além de confessar ser responsável pela pelo abastecimento do tráfico de drogas

local. A motocicleta apreendida com o criminoso foi identificada como produto de

furto há um mês e devolvida ao proprietário.

Mandado de prisão em aberto

Já na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos

de Automóveis prenderam um criminoso com mandado de prisão em aberto por

roubo. O foragido da justiça foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos para o

cumprimento das formalidades legais.

Apreensão de entorpecentes

Policiais militares do 31º BPM realizaram buscas nas comunidades César Maia,

Coroado e Fontela com objetivo de reprimir atividades delituosas, que culminaram

na apreensão de um menor, com mandado de apreensão. Com ele foram

apreendidos 2 rádios transmissores, 3 aparelhos celulares, 1 roupa de camuflagem

ghillie e material entorpecente. O jovem e o material apreendido foram levados à

42ª DP para esclarecimentos e averiguação.

Mobilização de segurança pública do Governo do RJ

A Ação Estruturada Ordo, grande mobilização de segurança pública do Governo do

Estado em conjunto com fornecedores de energia, gás, água e telefonia, atingiu na

sexta-feira o número de 162 presos em 16 comunidades de seis bairros da Zona

Oeste da capital, além de nove menores apreendidos, desde o início da

mobilização, há 12 dias.

O objetivo da ação integrada é combater atividades comerciais ilegais nas regiões

e asfixiar financeiramente o crime organizado.