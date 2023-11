Polícia Civil que esfaqueou a ex na Baixada é preso por tentativa de feminicídio

Suspeito foi preso por agentes da 66ª DP (Piabetá)

Agentes da Polícia Civil prenderam nesta quarta-feira (8) um suspeito de tentativa de feminícidio no bairro de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. Por volta das 5h, o homem identificado apenas como Matheus teria atacado a ex-companheira com sete facadas no momento em que ela saía para trabalhar.

A vítima foi encaminhada à UPA de Piabetá e o estado de saúde dela é considerado grave. De acordo com a Polícia Civil, a moça é conhecida e querida na região, o que facilitou a prisão do suspeito por policiais da 66ª DP (Piabetá). Matheus foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.