Polícia Civil recupera mais duas metralhadoras furtadas de SP

A metralhadoras calibre .50 furtadas do Arsenal de Guerra do Exército de Barueri

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Inteligência do Exército Brasileiro, recuperaram, na manhã desta quarta-feira (1º), mais duas metralhadoras calibre .50 furtadas do Arsenal de Guerra do Exército de Barueri, em São Paulo. Com isso, das 21 armas furtadas, 19 já foram recuperadas.

Os armamentos foram encontrados em um veículo, na Avenida Lúcio Costa, altura da Praia da Reserva, na Barra da Tijuca. De acordo com o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Marcus Amim, os deslocamentos das armas realizados pelos criminosos estavam sendo monitorados pela Polícia Civil.

As armas foram preservadas da forma em que foram apreendidas, submetidas à perícia, e serão devolvidas ao Exército Brasileiro. O veículo que estava em posse dos criminosos será periciado.