Polícia desarticula bonde que roubava em pontos de ônibus na Baixada Fluminense 

Uma quadrilha que atuava de madrugada, assaltando vítimas em pontos de ônibus na Baixada Fluminense, foi desarticulada pela Polícia Civil. Três suspeitos foram presos no dia 9 de agosto, em flagrante, e um na última terça-feira (20). As vítimas relataram que eles eram muito agressivos nas abordagens. O grupo era chamado de ‘Bonde GTA 157’, fazendo alusão a um jogo de videogame. Henrique Moura Costa foi detido após ter a prisão temporária decretada pela Justiça.

De acordo com as investigações, o grupo pedia carros de aplicativo utilizando celulares de vítimas anteriores e, após roubar o veículo, circulava por Nova Iguaçu e Belford Roxo, para roubar pertences de pessoas nos pontos de ônibus.

Já Ian Vieira da Silva Barcelos, Kauê Pires Ferraz e Rhené Rherison de Paulo Silva foram presos em flagrante no dia 9 deste mês. Com a prisão do trio, agentes da 58ª DP (Posse) conseguiram identificar várias vítimas da quadrilha, que tiveram seus bens restituídos e puderam reconhecer os autores, de forma presencial, em sede policial.

O grupo roubava celulares, dinheiro e outros objetos de valor, caracterizados como os personagens do jogo Grand Theft Auto (GTA). Os criminosos ainda exigiam que as vítimas desbloqueassem os aparelhos para que fossem desligados, evitando o rastreio. Os celulares eram vendidos on-line e em uma feira na Zona Norte do Rio, por valores de R$ 300 a R$ 1,5 mil.

Quatro reconhecidos

Segundo a Polícia Civil, os quatro já foram reconhecidos em outros 25 roubos ocorridos em Nova Iguaçu e Belford Roxo. Além de Henrique, outros dois integrantes do bando já foram identificados, porém seus nomes não foram divulgados para não atrapalhar as investigações, que seguem em andamento.