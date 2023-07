Polícia descobre envolvimento de funcionário de prefeitura no duplo homicídio, diz delegado

Julio Cesar Mikaloski e Sidiney Lins dos Santos Junior foram mortos e tiveram seus corpos queimados

Investigação da Polícia Civil descobriu mais um suspeito de envolvimento no assassinato dos sargentos do Exército e Marinha, Julio Cesar Mikaloski e Sidiney Lins dos Santos, mortos carbonizados em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, em dezembro do ano passado.

Segundo o delegado Milton Siqueira Junior da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), responsável pelo caso, um homem identificado como Marcelo Amorim seria funcionário de uma prefeitura na Região dos Lagos e primo de um dos PMs preso em janeiro por envolvimento nas mortes. As investigações apontam que Marcelo aparece em filmagens, analisadas pela perícia, carregando os corpos dos sargentos, dirigindo um dos veículos usados na cena do crime e dando cobertura aos policiais responsáveis pelo assassinato.

“Sabemos que ele tem envolvimento. Contra ele há um mandado de prisão em aberto. Marcelo está foragido. Estamos fazendo diligências para tentar localizá-lo, afirmou o delegado.

Julio Cesar Mikaloski e Sidiney Lins dos Santos foram encontrados carbonizados dentro do porta-malas de um Honda Civic, na Estrada da Caveira, Região dos Lagos, em 2 de dezembro de 2022.

Segundo a polícia, os amigos teriam ido até a região assistir ao jogo do Brasil pela Copa do Mundo, quando foram abordados pelos PMs. Ainda de acordo com as investigações, horas antes de serem mortos carbonizados os sargentos teriam visitado uma casa de prostituição na mesma região, se envolveram em uma briga e foram levados do estabelecimentos pelos policiais. Na manhã seguinte, seus corpos foram encontrados.

Prisões

Em janeiro, os PMs Alexsander Amorim da Silva e Marcos Paulo Tavares, lotados no 25º BPM (Cabo Frio), foram presos acusados da morte de dois militares. Câmeras de segurança flagram o carro de Alexander Amorim seguindo as vítimas e voltando do local onde os militares foram encontrados.