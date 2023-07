Polícia faz operação no Complexo da Maré, prende cinco e apreende armas e entorpecentes

Numa ação conjunta realizada na manhã de ontem (4), unidades do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Ações com Cães (BAC), 22º Batalhão da Polícia Militar (22º BPM), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRE) da Polícia Civil prenderam cinco criminosos no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro. Na ação, um traficante oriundo do Barros Franco, da cidade de Três Rios, no Sul Fluminense, morreu. Os criminosos integram uma quadrilha especializada em roubos de veículos.

De acordo com a polícia, durante a operação foram apreendidos dois fuzis, três pistolas e uma quantidade ainda não especificada de material entorpecente, que está sendo contabilizado. Os agentes também apreenderam vários veículos, muitos sem placas, que foram retirados da Maré em uma fila indiana.

Durante a operação, uma grávida de sete meses foi atingida por uma bala perdida em Bonsucesso, bairro vizinho ao Complexo da Maré. A mulher, que estava conversando com o marido, foi rapidamente levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde foi atendida e liberada. O caso está sendo investigado pela 22ª DP (Penha).

A operação, que teve como objetivo principal a desarticulação do tráfico de drogas na área, é resultado da coordenação e colaboração entre diferentes forças policiais para enfrentar a criminalidade organizada no Rio de Janeiro.