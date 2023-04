Polícia grampeia sequestradores de empresário em Silva Jardim

Os criminosos foram presos após cerco tático

A Polícia Militar realizou uma operação na Estrada Sampaio Corrêa, no bairro Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos, que resultou na prisão de quatro suspeitos de praticarem um sequestro relâmpago contra um empresário.

Os acusados, foram detidos após a polícia receber informações de que eles estavam em um carro de aplicativo, com destino à cidade do Rio de Janeiro. O condutor, identificado como R.M.S., também foi preso.

A operação foi realizada após a polícia tomar conhecimento do sequestro ocorrido no dia 18 de abril, na cidade de Silva Jardim, onde a vítima foi libertada em São Vicente de Paula, distrito de Araruama. Durante o levantamento de dados de inteligência sobre o paradeiro dos sequestradores, a equipe do Serviço Reservado recebeu informações da Polícia Federal de que os suspeitos estavam saindo do distrito.

Ao realizarem a abordagem do veículo, os policiais encontraram cinco aparelhos celulares e uma réplica de carregador de fuzil cal.5,56mm. Após serem indagados sobre o crime, os elementos assumiram ter participado do sequestro.

Os acusados foram levados para a 120ª Delegacia de Polícia (120ª DP), onde a vítima reconheceu o trio como autores do sequestro e o condutor do carro de aplicativo como o motorista do automóvel que resgatou os acusados quando o carro da vítima atolou. Todos os suspeitos permaneceram presos. A polícia ainda apreendeu o veículo utilizado pelos sequestradores, um Fiat Palio de cor preta.