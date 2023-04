Polícia indicia ex-atleta que agrediu entregadores por maus-tratos e lesão corporal contra a mãe

A Polícia Civil indicou nesta quarta-feira (19) a ex-atleta Sandra Mathias Correia de Sá, que foi flagrada agredindo entregadores em São Conrado, por maus-tratos e lesão corporal contra a própria mãe. Os supostos crimes contra a mãe de Sandra ocorreram em novembro do ano passado.

Segundo as investigações, Sandra agrediu a mãe de 77 anos com socos, tapas e pontapés. Em depoimento, a mãe de Sandra disse que a ex atleta tentou levá-la à força para a Clínica da Gávea. Além dos golpes, a mãe conta que Sandra ainda tentou amarrá-la com um lençol.

A idosa fez exame de corpo delito. O resultado do laudo deu positivo para agressão causada por ação contundente.

O irmão de Sandra, Mario Mathias, também esteve na delegacia durante a investigação e reafirmou que a mãe sofreu maus-tratos e lesão corporal. Disse ainda que Sandra estava com os cartões do banco da mãe e que proibiu a gerente do banco de deixar Sandra acessar a conta bancária.

Sandra também já foi acusada de agressão pelo pai. Na ficha criminal, constam ainda registros de furto de energia elétrica, injúria e ameaça.

Agressões a entregadores

Ex-jogadora de vôlei de praia, Sandra foi filmada no Domingo de Páscoa (9) agredindo entregadores de comida em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Em uma das imagens, ela chega a usar a guia da coleira do cachorro como um chicote em um deles.

Max Ângelo dos Santos, um dos entregadores atingidos, contou que também sofreu ofensas racistas. Ele relatou que Sandra já tinha xingado os profissionais porque eles estariam trafegando pela calçada no dia 4.

À polícia, Sandra disse que foi vítima de homofobia por parte de Max Angelo e Viviane Maria Teixeira, negou as acusações de racismo e disse que usou a guia da coleira para “se defender” do entregador Max.