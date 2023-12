Polícia investiga grupo de ‘justiceiros’ criado para caçar ladrões em Copa

Bando saiu às ruas para espancar ladrões em Copacabana

A Polícia Civil investiga imagens de um grupo de homens que saiu às ruas para

espancar ladrões em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O bando começou a atuar

na noite da última terça-feira (5), em Botafogo, que fica na mesma região.

Em vídeo que circula nas redes sociais, os ‘justiceiros’ prometem acabar com a

violência que tomou conta do bairro nas últimas semanas. Outras gravações

mostram eles espancando criminosos.

Os “justiceiros”, que se denominam ‘Bad Boys’ de Copacabana, combinam as ações

em grupos de WhatsApp e percorrem as ruas vestidos de preto.

Com pedaços de pau, tacos de beisebol, soco-inglês e sob escolta de homens

armados, o grupo de bad-boys e lutadores de jiu-jitsu percorreram as ruas de

Copacabana para “caçar” menores infratores que cometem assaltos e pequenos

delitos na região de classe média alta na zona sul do Rio de Janeiro.

‘É nós que manda mesmo’: Polícia do Rio tenta identificar rapazes criminosos que

aparecem em vídeo com celulares roubados.

Em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, o secretário de Segurança do Rio, Victor

Santos, afirmou que os grupos de “justiceiros” que prometem atuar contra a ação de

assaltantes em Copacabana são criminosos.

“Justiceiro é o berço da milícia. É exatamente isso, um grupo que se acha acima do bem e do mal, que se acha no direito de fazer justiça com as próprias mãos. E antes da milícia, nós tínhamos os grupos de extermínio. Praticam crimes com o objetivo de evitar crimes. Na verdade, são todos eles criminosos. O justiceiro é criminoso”, afirmou Santos.