Polícia investiga morte de mulher em motel da Zona Norte do Rio

Thaís de Souza Passos teria levado uma queda

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Thaís de Souza

Passos, de 34 anos, que caiu da escada de um motel em Bento Ribeiro, na Zona

Norte do Rio. A queda aconteceu na madrugada do dia 18.

A mulher estava no motel com o namorado, que depôs para os policiais da 30ª DP

(Marechal Hermes) e disse que ela tinha ido buscar o celular no carro que estava

na garagem quando escorregou e caiu de cabeça na escada.

Ela foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde passou cinco

dias internada e morreu na última sexta-feira (22).

A polícia quer entender se foi um acidente ou se a mulher foi empurrada. Até então,

o namorado foi chamado para depor, além dos funcionários do local, familiares e

amigos.

Segundo a Polícia Civil, outras diligências estão em andamento para esclarecer as

circunstâncias da morte.