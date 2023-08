Polícia Militar sacode a Mangueirinha e derruba Beto do Sapo e comparsa em Duque de Caxias

Maior ladrão de cargas da Baixada Fluminense morreu em troca de tiros com equipes do 15º BPM; um frentista foi atingido por uma bala perdida no braço e na perna

O bandido apontado como o maior ladrão de cargas da Baixada Fluminense foi

morto ao trocar tiros com policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias, na manhã desta quarta-feira (23), durante uma operação nas comunidades Sapo, Corte Oito, Lagoinha e Dick, localizadas no Complexo da Mangueirinha, no município da Baixada Fluminense.

Beto do Sapo, que também é chefe do tráfico de drogas do Morro do Sapo, que

pertence ao complexo, foi morto com um comparsa na altura do viaduto do

Centenário. Com eles, foram apreendidos três fuzis.

De acordo com a PM, no carro onde estava Beto do Sapo tinha quatro ocupantes e

um deles conseguiu fugir, mas acabou sendo preso. Durante a fuga, continuou a

troca de tiros com a PM e um dos disparos acabou atingindo o frentista de um posto

de combustível da região.

Jefferson Santos Grijo de Lima, de 27 anos, foi atingido por balas perdidas no braço

esquerdo e na perna direita enquanto estava dentro de um carro em horário de

descanso. Ele foi levado para o Hospital municipalizado Adão Pereira Nunes

(HMAPN), também em Caxias. Segundo a unidade, Jefferson teve uma fratura no

braço ferido. O estado de saúde dele é estável.

A área onde ocorreu o tiroteio foi isolada para a realização da perícia da Delegacia

de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Bases no complexo

A PM informou que a operação é para reprimir roubos de veículos, de cargas e a

pedestres. A corporação também vai instalar três bases no Complexo da

Mangueirinha, apontado como um dos locais mais violentos da Baixada.

Além de PMs do 15º BPM, a operação contou com apoio de agentes do Grupamento

de Ações Táticas (GAT) e de batalhões próximos.

PM ferido na Fumacinha

Na última terça-feira (22), um PM ficou ferido nao desembarcar da viatura após o

retorno de uma ocorrência na comunidade da Fumacinha, em Caxias. O agente se

feriu no teto do veículo e foi encaminhado ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

(HEAPN).

A corporação informou que uma equipe do 15ºBPM (Duque de Caxias) realizava

patrulhamento próximo a comunidade e, ao tentar abordar um veículo suspeito, fori

atacada a tiros por criminosos.

Após estabilizarem a área, os policiais retornaram ao patrulhamento sem prisões ou

apreensões, momento em que o agente se feriu no desembarque.