Polícia prende dupla suspeita de cometer ‘saidinhas de banco’ na Zona Oeste do Rio

Casal foi detido na porta de uma agência bancária e admitiram praticar os crimes.

Agentes da Polícia Civil prenderam Edmilson Souza da Silva e Karina Laino Gomes, dupla suspeita de assaltar clientes na porta de agências bancárias em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

Os políciais da 33ª DP (Realengo) estavam monitorando o carro dos suspeitos que

era usado para praticar o crime conhecido como “saidinha de banco”. Os

investigadores perceberam que os assaltos aconteciam de forma semelhante e

começaram a observar o casal.

O casal foi abordado e detido na porta de uma agência bancária na quarta-feira (7).

Em depoimento, a dupla admitiu a prática de roubos na porta de instituições

bancárias. Na ação, um revólver foi apreendido com os suspeitos. As investigações

continuam, segundo a Polícia Civil, para identificar outros possíveis comparsas.

Mais de 50 mil seguidores

Karina conta com mais de 50 mil seguidores no Instagram e ostenta uma vida de

viagens e lazer na rede social. Em suas publicações, algumas pessoas fizeram

críticas após a notícia de que ela tinha sido detida pela polícia.

“Assim é fácil ostentar na internet né”, afirmou uma pessoa. “E o look presídio? Já

separou?”, completou outro usuário do Instagram. Em uma de suas publicações, a

mulher aparece com uma réplica de arma de fogo.