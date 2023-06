Polícia prende empresário suspeito de lavar dinheiro para milícia do Rio

Clebinho possui postos de combustíveis e de conveniência no RJ e em

MG

Dono de postos de combustíveis, ele emitia notas falsas em seus empreendimentos para tornar lícito os milhões obtidos das extorsões da quadrilha

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (1º) um empresário por suposto envolvimento com a milícia do Rio. Cléber Oliveira da Silva, conhecido como Clebinho, possui postos de combustíveis e de conveniência nos estados do Rio e de Minas Gerais.

De acordo com a investigação, ele usaria a chamada mescla de capital: emitir notas

falsas como se fossem rendimentos de seus estabelecimentos para tornar lícito o

dinheiro obtido das extorsões da milícia.

Clebinho foi preso em casa, em um condomínio na Zona Oeste carioca. No total, a

polícia solicitou o bloqueio de R$ 93 milhões de sua conta bancária. Além do

empresário, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão.

Entre os locais estão imóveis do suspeito, como um sítio em Mangaratiba, na Costa

Verde, uma casa em Búzios, na Região dos Lagos, e uma cobertura na Zona

Oeste. Os agentes apreenderam armas, como pistolas e fuzis em um dos

endereços.

PMs na mira

Segundo a polícia, nove policiais militares também tiveram suas casas revistadas, e

um foi preso pelo porte ilegal de arma de fogo. Um mototaxista, que estaria

avisando milicianos da movimentação da polícia, também foi detido. Seus nomes

não foram divulgados.

Os policiais são suspeitos de realizar depósitos de valores suspeitos nas contas de

postos de gasolina.

As investigações tiveram início a partir do encaminhamento de dados de

inteligência financeira que mostraram movimentações financeiras atípicas

envolvendo os investigados, tendo sido detectada entrada de recursos em espécie

depositados em contas de suas empresas, de forma fracionada.

A polícia suspeita de que as quantias sejam provenientes da milícia coordenada por

Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que promoveria a lavagem dos recursos

oriundos de extorsões e comércios ilegais.