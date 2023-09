Polícia prende grupo que saiu do Rio para cometer assassinatos no interior o estado

Com o grupo, foram apreendidos três revólveres, uma pistola, munições e drogas

Três suspeitos de saírem do Rio para cometer assassinatos no interior do estado,

foram presos por policiais militares, neste sábado (9) em Vassouras, no Centro-Sul

fluminense.

Um menor também foi apreendido. O setor de inteligência da PM descobriu que o

grupo teria como alvo três integrantes de uma facção criminosa que atua com o

tráfico de drogas no estado.

Após descobrir a localização do grupo, equipes do 10º BPM (Barra do Piraí)

encontraram no bairro Alto do Rio Bonito, em Vassouras, três homens e uma mulher — também suspeitos de tráfico. Como eles foram apreendidos três revólveres, uma pistola, munições e drogas.

Foram presos Mariana de Souza, Peterson Wesley Mascarenhas dos Santos e

Selton Isais dos Santos de Alcantra. Eles teriam chegado na cidade na última

quinta-feira para cometer os crimes e dois deles seria de Santa Cruz e Jacarepaguá,

na Zona Oeste do Rio. O grupo ainda tentou esconder as armas em uma mata

próxima de onde foram encontrados, mas a PM conseguiu recuperar o armamento.

O caso foi encaminhado para a 95ª DP (Vassouras), que vai investigar o caso.