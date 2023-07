Polícia prende quatro por emissão de falsos laudos para cultivar maconha no Rio

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (11), prendeu quatro pessoas envolvidas num esquema para emissão de falsos laudos para cultivo de maconha.

O advogado Patrick Rosa Barreto, o biólogo André Vicente Souza de Freitas e o

médico Adolfo Antônio Pires foram detidos pela Operação Seeds. Pérola Katarine

de Castro, esposa de Adolfo e responsável pela parte financeira, também foi presa

pelo agentes da 14ª DP (Leblon).

De acordo com as investigações, a quadrilha produzia pareceres indicando que

“pacientes” precisariam desse uso medicinal da planta, mas o objetivo era vender a

droga para lucrar — e não havia qualquer enfermidade nos “clientes”.

A quadrilha oferecia um pacote para a plantação de skunk, que tem efeito mais

potente que a maconha tradicional. Entre os serviços oferecidos pelo grupo, estão

a emissão de laudo e entrada com habeas corpus, além da estrutura para plantar

as mudas. Para isso, eram cobrados de R$ 3 mil a R$ 50 mil dos compradores.

Caso alguma das partes acordadas não fosse paga, começava a extorsão.

Lei Antidrogas

Pela Lei Antidrogas, é proibido plantar maconha em casa, mas se pode conseguir

judicialmente autorização para produção e consumo de cannabis para fins

terapêuticos. Nenhum dos casos investigados se relacionava a enfermidades que

indicassem o uso.

Extratos da planta em altas concentrações

Além da plantação caseira, o grupo comercializava frascos com diluição de extratos

da planta em altas concentrações. O produto, que era enviado para todo o país,

continha concentrações, por exemplo, de 80 a 100% de canabidiol, também

conhecido como CBD, além de valores entre 10 e 20% de THC, substância

responsável pelos efeitos psicoativos e neurotóxicos. A Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa) impõe restrição na fórmula, que só pode ter 0,2% de

THC.

Todos os envolvidos no esquema responderão por extorsão, associação ao tráfico

de drogas e falsidade ideológica. (Com informações do Extra)