Polícia prende suspeito participar de tiroteios entre facções na Zona Norte do Rio

Procurado por diversos roubos de cargas e de veículos na Tijuca, Vila Isabel e Grajaú, bairros da Zona Norte do Rio, Luiz Gustavo da Costa Gomes foi capturado nesta sexta-feira (22) por agentes da 22ª DP (Penha) após mais de quatro meses de busca pela polícia.

Ele é suspeito de atuar como homem de guerra da facção Terceiro Comando Puro (TCP) para retomada de territórios. Também participou das disputas recentes entre o TCP e o Comando Vermelho pelo controle do Morro dos Macacos, em Vila Isabel.

O criminoso também é suspeito de cometer diversos roubos de veículos e cargas que atuava na região da Tijuca, Vila Isabel e Grajaú, na Zona Norte do Rio. Além de diversos roubos, Luiz Gustavo, conhecido como Gugu, participou de um assalto a uma academia de Crossfit no Grajaú, segundo a Polícia Civil.

No dia 15 de julho, o bandido conseguiu fugir da polícia, que na ocasião matou um criminoso e prendeu outro.