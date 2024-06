Polícia prende suspeitos de envolvimento no jogo do bicho e morte de comerciante

Marcos Paulo Gonçalves Nunes, detido em Duque de Caxias, e Vitor Luis de Souza Fernandes, encontrado no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio

Três pessoas suspeitas de envolvimento no jogo do bicho foram presas nesta terça-feira (11). Elas são suspeitas de monitorar e repassar informações para a execução de Fernando Marcos Ferreira Ribeiro, conhecido como Fabinho, em abril de 2023. A vítima era ligada ao contraventor Bernardo Bello, que tinha controle sobre os pontos do jogo do bicho na região da Tijuca na época do crime.

Um dos alvos da ação é um policial militar do Batalhão de Duque de Caxias, que já estava preso. Allan dos Reis Mattos foi preso por porte de arma ilegal. No carro dele, a polícia encontrou armas de numeração raspada.

Os outros dois presos são Marcos Paulo Gonçalves Nunes, detido em Duque de Caxias, e Vitor Luis de Souza Fernandes, encontrado no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio.

Marcos Paulo é irmão do coronel Claudio Luiz da Silva de Oliveira, denunciado pela morte da juíza Patrícia Acioli. Ele foi localizado em uma casa de alto padrão. No imóvel, os agentes encontraram dinheiro em espécie escondido no teto da residência. Marcos era o segundo na hierarquia da organização criminosa investigada, responsável pela operação das máquinas caça-níqueis instaladas nas zonas Sul, Norte e Central da capital.

A investigação aponta indícios de que ambos participaram do monitoramento à Fernando Marcos Ferreira Ribeiro. Imagens de câmeras de segurança revelam que a vítima estava sendo seguido em Copacabana, um dia antes de ser assassinado.

Um dos alvos da operação, Allan dos Reis aparece nos registros. Fernando foi morto em plena luz do dia, por criminosos que desembarcaram de um veículo, sendo atingido por diversos disparos de fuzil, principalmente na região da cabeça.

Ainda segundo as investigações, o trio pertence ao mesmo grupo criminoso de contravenção responsável pela disputa de pontos de exploração de máquinas caça níqueis que provavelmente deflagrou a morte do empresário Antônio Gaspazziani, morto com mais de 20 tiros em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, no último domingo (9).