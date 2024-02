Polícia prende usuário de drogas que ameaçou matar a própria mãe

Fernando Abreu já teria usado uma faca para intimidar a mãe

Fernando Abreu de Oliveira Lima, de 33 anos, foi preso após ameaçar e agredir a

própria mãe por mais de duas horas, na última segunda-feira (19), em Nova Iguaçu,

Baixada Fluminense. O acusado, que seria usuário de drogas e já havia sido

denunciado pela vítima por tentar esfaqueá-la em outra ocasião, já foi preso por

estupro.

Segundo agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu,

desde o registro anterior, Fernando vinha sendo monitorado pelo setor de

inteligência. A localização dele se deu após uma das ameaças praticadas contra a

própria mãe ter sido flagrada pela irmã.

Aos agentes, a familiar teria contado que Fernando gritou para a mãe dizendo que a

mataria para ficar com seu dinheiro: “Vou te matar, vou enfiar a faca em você e ficar

com seu dinheiro”, contou a irmã aos policiais da Deam.

“Nós não conseguimos prender ele no dia, ele saiu e fugiu. Ele atua no tráfico numa

comunidade perto da casa dele, então monitoramos preocupados com a vítima.

Hoje, ele fez novas ameaças, agrediu a mãe. A irmã estava desesperada e com

medo, porque foi chamada pela mãe”, explicou a delegada Mônica Areal, titular da

Deam de Nova Iguaçu.

Após ser preso, Fernando foi levado para a distrital, onde foram verificadas ainda

outras sete anotações criminais, entre quatro por furto, uma por estupro e posse de

drogas. O criminoso já foi preso cinco vezes.