Polícia procura homem que matou namorada e enterrou corpo em fazenda no interior do RJ

Marlon Souza da Silva foi identificado como autor da barbárie contra Bianca da Silva Ribeiro

A Polícia Civil realiza buscas para prender Marlon Souza da Silva, principal suspeito de matar a namorada, Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos. O corpo da jovem foi localizado na última sexta-feira (10), enterrado de forma rasa em uma fazenda no município de Miguel Pereira, interior do Rio de Janeiro.

O crime bárbaro começou a ser desvendado após um funcionário da propriedade rural estranhar a conduta de Marlon. Na manhã de 5 de julho, o suspeito teria pedido uma pá e uma enxada emprestadas, justificando que instalaria uma caixa de gordura em um terreno vizinho.

Ao notar a ampla divulgação sobre o sumiço de Bianca, o trabalhador associou o comportamento de Marlon ao caso e indicou aos agentes o ponto exato onde ele havia estado. A equipe da 96ª DP (Miguel Pereira) confirmou a presença do cadáver no local indicado, próximo à divisa com Vassouras.

Dinâmica do crime

A investigação aponta que a dinâmica do crime teve início dias antes, na capital fluminense. O casal foi visto pela última vez em um evento de samba na Pedra do Sal, na Zona Central da cidade. De lá, eles seguiram para um imóvel alugado por aplicativo.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) conseguiu rastrear o endereço da hospedagem, situada na Rua do Ouvidor. No local, os policiais obtiveram imagens cruciais de câmeras de segurança.

Os vídeos registram Marlon carregando o corpo de Bianca, totalmente desacordada, para dentro de seu veículo, um modelo Pajero. Segundo a polícia, a jovem não apresentava qualquer reação nas imagens, o que reforça a tese de homicídio ocorrido ainda no interior da residência alugada.

Para tentar se desvencilhar da culpa, Marlon teria enviado uma fotografia da vítima em uma área de mata para conhecidos. Ele tentava sustentar a versão de que estava “desesperado por notícias dela” e buscou incriminar o ex-namorado de Bianca pelo desaparecimento.

Diante das evidências e dos relatos de testemunhas, a Justiça atendeu ao pedido da autoridade policial e decretou a prisão temporária do investigado. Marlon Souza da Silva é considerado foragido, e as autoridades seguem em diligências para localizá-lo.