Polícia tira das ruas da Baixada Fluminense perigoso assaltante e traficante que fugiu a cercos da PM

‘Neymar’ do tráfico tinha mandado de prisão em aberto

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar capturou na manhã desta quinta-feira (15) em Guapimirim, na Baixada Fluminense, um dos traficantes e assaltantes mais perigosos do Rio de Janeiro. N.L.Z., conhecido como Neymar’, de 24 anos, foi

preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara

Criminal da comarca do municípío, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e

associação para fins de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Antônio Silvino, titular da 67ª Delegacia de Polícia

(Guapimirim), em 31 de dezembro de 2022, o bandido conseguiu escapar ao cerco

de policiais militares do 34º BPM, lotados no DPO (Destacamento de Policiamento

Ostensivo) de Guapimirim, no bairro Parada Modelo.

Na ocasião, a guarnição da 2ª Cia prendeu em flagrante S. H. S. C., 34, que possui

diversas anotações criminais, sendo cinco condenações por roubo. Ele ainda tinha

três mandados de prisão pendentes. Com o traficante, foram apreendidos 35

invólucros com maconha e 90 cápsulas de cocaína.

“Os dois estavam juntos, mas o Neymar conseguiu escapar, atirando contra os

PMs, deixando para trás um caderno com diversas anotações da contabilidade da

boca de fumo. Por esses crimes, ele teve mandado de prisão preventiva expedido

em em janeiro deste ano. As equipes já tinham realizado diversas diligências para

prendê-lo”, explicou Silvino.

Ainda segundo o delegado, na manhã de ontem detectou-se que o criminoso

estaria no bairro Sapê , em Guapimirim. De imediato as duas equipes organizaram

a operação para prendê-lo. Quando ele viu as viaturas chegarem, correu e pulou os

muros de residências da região. Mas, acabou capturado após um grande cerco.

Vida no crime

De acordo com a Polícia Civil, quando ainda menor de 18 anos, Neymar havia sido

apreendido por porte de drogas para consumo próprio, tráfico de drogas,

associação para tráfico de drogas e tentativa de roubo, nos anos de 2013, 2014 e

2016.

Em junho de 2017, já com maioridade, o bandido foi preso pelos mesmos crimes

(tráfico e associação), sendo condenado a pena de 5 anos de reclusão.

Beneficiado por condicional em dezembro de 2018, ele não retornou ao sistema

prisional.

Em abril de 2019, Neymar foi capturado por estar evadido do sistema penitenciário,

tendo, no período em que esteve foragido, praticado outro roubo, sendo condenado, por esse crime, a mais 7 anos e 9 meses de reclusão. Em maio do ano passado, ao ser beneficiado por outra condicional, novamente não retornou ao sistema, voltando a traficar drogas em Guapimirim.