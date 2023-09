Policiais civis são presos por extorsão em ação do MPRJ

Quatro agentes da Polícia Civil foram presos por associação criminosa e extorsão,

nesta quinta-feira (21), durante a Operação Achaque, realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

A denúncia, aceita pela Justiça, alega que Alcino Luiz Costa Pereira, Carlos Alberto

Imbrahim Rolemberg, Carlos Anderson Bazilio Fontes e Sebastião Cotrim de Moraes recebiam propina via Pix e dinheiro vivo até mesmo dentro da delegacia. A operação também cumpriu um mandado de busca e apreensão.

Alcino foi preso em casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Carlos Alberto

também foi preso em casa, mas em São Pedro da Aldeia. Também em sua

residência, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, Sebastião foi encontrado. Já Carlos

Anderson foi preso dentro da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo

Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a denúncia do MPRJ, os quatro ameaçavam empresários de Cabo Frio. As

investigações tiveram início após a prisão de um dos policiais civis pelo Grupo de

Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) durante a Operação

Fim da Linha, em novembro do ano passado.

Na ocasião, o celular do policial foi apreendido e foram obtidas mensagens que

indicavam que ele também praticava os crimes em Cabo Frio, quando ainda estava

lotado na Deam da cidade.