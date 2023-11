Políciais encontram fuzil com luneta e depósito de carros roubados no Urubu

Um depósito de carros roubados foi encontrado no Morro do Urubu, em Piedade, na

Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (24). A Polícia Militar informou que os veículos de alto padrão, como Mitsubishi Eclipse Cross e Fiat Pulse foram

localizados em uma região de mata e estão sendo apreendidos. Peças de carros

também foram encontradas pelos policiais do 3º BPM (Méier).

A PM, que realizou uma operação na comunidade do Engenho da Rainha,

localizada no bairro de mesmo nome, e no Morro do Urubu, informou que houve

confronto e que um fuzil equipado com uma luneta foi apreendido na ação. Segundo

a PM, o equipamento serve para dar mais precisão em tiros de longa distância. A

arma apreendida ostenta a inscrição ‘Baby mal’.