Policiais militares recuperam duas motos roubadas  em menos de 48 horas

Uma equipe de policiais militares do 20º BPM (Mesquita) recuperaram duas motos roubadas em menos de 48 anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Numa

das ações, um suspeito acabou preso.

De acordo com a PM, na ação da última quarta-feira (29) a equipe comandada pelo

2°sargento Denis e o cabo Quirino, do Destacamento de Vila de Cava, realizava

patrulhamento no bairro Santa Rita quando percebeu que dois suspeitos

abandonaram uma moto e fugiram ao avistarem a viatura. Quando os policiais

iniciaram uma perseguição, viram que dupla abandonou uma bolsa. Nela havia 36

trouxinhas de maconha; cinco pinos de cocaína; uma granada ofensiva; uma

maquininha de cartão; e uma gândola.

Os PMs também apreenderam um revólver calibre 32 mm, com numeração raspada e cinco munições intactas e radiotrasnsmissor. E recuperaram a moto Honda/CG 160 Fan preta (placa KZK 6714) roubada. Um dos suspeitos, de 20 anos, acabou capturado embaixo de um contêiner com a arma sob a sua barriga, na Rua Álvaro Soares Sampaio, na comunidade Papelândia.

O material e o preso foram encaminhados para a 58ª DP (Posse). Ele vai responder por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Ocorrência no Arco

Na terça-feira (28), a guarnião do sargento Denis já havia recuperado a moto CB

300 preta, roubada na área da 56ª DP (Comendador Soares), depois que os

policiais foram atacados a tiros por dois suspeitos que usavam casado preto e

capuz, na Estrada Santa Perciliana próximo ao Arco Metropolitano.

A PM suspeita que a dupla, que estaria praticando assalto na região, pode ser a

mesma flagrada na Papelândia. Ao encontrar os policiais, os marginais tentaram

fugir, mas a moto deslizou na lama. Eles, então, efetuaram dois disparos contra a

guarnição entraram no matagal em direção ao Arco.

