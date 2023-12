Policiais militares recuperam moto roubada em Nova Iguaçu

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) recuperaram uma moto roubada na noite

do último sábado (2) no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Um suspeito foi preso.

De acordo com a corporação, a equipe comandada pelo 2º sargento Denis, formada

pelo cabo Quirino e o soldado Bonfim, do destacamento de Vila de Cava, realizavam

patrulhamento no bairro quando foi alertada para um suspeito numa moto sem

placa, que estaria praticando assaltos.

Ao chegar na Rua Tomás Schuwertner, próximo a passagem de nível do Corumbá, a

equipe avistou o suspeito com as mesmas características informadas. Ao perceber

a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado.

Os PMs pesquisaram informações sobre a moto Honda CG 150 Titan, placa KNJ

8054, pelo número do motor, pois o veículo estava sem placa e com chassi

raspado, e contataram que era roubada.

O preso e a moto foram conduzidos para a 58ª Delegacia de Polícia (Posse).