Policiais prendem suspeito e apreendem fuzil no Chapadão, na Zona Norte do Rio 

Um homem foi preso e um fuzil foi apreendido pelos agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM (Irajá) durante operação no Morro do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (12). A incursão tinha como objetivo combater a atividade de criminosos e reprimir os roubos de veículos e cargas na área.

De acordo com a PM, o bandido é apontado como sendo o segundo na hierarquia do tráfico de drogas do Chapadão, foi conduzido à 39ª DP (Pavuna), onde o caso foi registrado.

Em nota, a corporação afirma que “no momento da entrada das equipes, os militares foram recebidos a tiros por grupos de criminosos armados nos acessos a Rua Dom Antônio Sparandio”. Também pela manhã, podiam ser vistas barricadas em chamas em pontos de acesso à comunidade.