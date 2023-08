Policiais têm casas atingidas por tiros e coquetéis molotov na Zona Norte do Rio

Fachada da residência com marcas dos disparos e os vidros da sacada

quebrados

Um policial civil e um penal tiveram suas casas atingidas por tiros e coquetéis

molotov, no último domingo (30), em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para checar

uma das ocorrências, na Rua Iguaperiba. No local, os PMs encontraram a fachada

da residência com marcas dos disparos e os vidros da sacada quebrados.

Aos policiais, a vítima informou que um veículo se aproximou e criminosos armados

efetuaram disparos de pistola na direção do agente, que se abrigou no interior da

casa. Minutos após o primeiro incidente, outro carro parou próximo à casa e

criminosos efetuaram diversos disparos de fuzil e jogaram granadas e coquetéis

molotovs.

A PM informou que o ataque foi quase simultâneo ao outro sofrido pelo policial penal que reside na Rua Tiboim, também em Brás de Pina.

Os responsáveis pela ação não foram identificados e ninguém ficou ferido. O

policiamento foi intensificado na região. A ocorrência foi registrada na 22ª DP

(Penha).