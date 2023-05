Policial civil reage a assalto e mata dois assaltantes na Baixada Fluminense

Três homens foram baleados por um policial civil durante uma tentativa de assalto na tarde do último domingo (7), no bairro de Agostinho Porto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar informou que a equipe do 21° BPM (São João de Meriti) chegou ao local e encontrou os suspeitos feridos. Dois dos

bandidos não resistiram aos ferimentos e morreram no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, em Duque de Caxias.

Os criminosos tentaram assaltar o agente, que estava em uma motocicleta. No local, os militares apreenderam uma pistola que estava com o trio, munições e uma moto. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).