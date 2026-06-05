Policial militar é baleado no rosto após ser acionado para briga de família na Zona Oeste do Rio
O sargento Mário Ozom foi baleado durante uma ocorrência em Realengo
O sargento Mário Ozom, lotado no 14º Batalhão de Polícia Militar (Bangu), foi baleado no rosto após ser acionado para uma briga de família, na rua Nilópolis, em Realengo, Zona Oeste do Rio.
Quando chegaram ao local, um dos ocupantes da casa, um vigilante, bastante exaltado, disse que iria se entregar, mas sacou uma arma e atirou contra os agentes, que revidaram.
O militar foi baleado no rosto e o morador não resistiu aos ferimentos. O policial chegou a gravar um vídeo falando do livramento. “Levei um tiro na cara, mas a cara é dura demais, irmão. Papai do céu é muito bom.Tô bem. Fica tranquilo aí. Daqui a pouco quando eu puder eu falo com todo mundo. Um abraço”, disse.
O caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu).