Policial penal acusado de matar torcedor do Flu vai a júri popular

Marcelo de Lima é acusado de matar Thiago Leonel Fernandes de Motta

O juiz Gustavo Kalil confirmou que um júri popular vai julgar o policial penal Marcelo de Lima pela morte do torcedor do Fluminense Thiago Leonel Fernandes de Motta e por tentar contra a vida de Bruno Tonini Moura em abril desse ano.

A pronúncia de Marcelo – quando a Justiça entende que há um crime contra a vida e

que ele deve ser julgado por um júri popular -, havia sido decidida em agosto, mas

sua defesa entrou com um recurso, que foi julgado agora, no começo de outubro.

O policial penal foi denunciado por homicídio e tentativa de homicídio triplamente

qualificados, por motivo torpe, por colocar outras pessoas em perigo e pela

impossibilidade de defesa das vítimas.

Marcelo de Lima atirou em Thiago Leonel Fernandes de Motta, que morreu, e

também em Bruno Tonini Moura, que em virtude dos tiros, perdeu um rim, o baço,

parte do fígado e parte do intestino.

Morte sem relação com pizza

A ação aconteceu após o jogo entre Fluminense e Flamengo pela final do

Campeonato Carioca e, de acordo com a denúncia do Ministério Público, Marcelo

disparou após desavenças políticas.

Durante a audiência de instrução, Marcelo declarou que anda armado há 22 anos,

que uma discussão começou porque Thiago não teria concordado com algo que o

policial falava com um amigo, que se sentiu ameaçado e por isso atirou.

Disse ainda que não saiu para matar ninguém e “que ficou triste por terem dito que

ele matou por causa de uma pizza e que o estão colocando como um monstro” – em

referência ao depoimento de testemunhas no início da investigação. Depois a tese

foi descartada.