Policial penal é morto em ataque a bar que deixou cinco feridos em Niterói

Entre as vítimas atingidas por tiros estava também um PM, que

permanece internado

Um ataque a tiros a um bar matou o policial penal Elber da Silva Ribeiro e feriu

outras cinco pessoas feridas no Morro da Penha, em Niterói, na Região

Metropolitana, no último sábado (29).

Equipes do 12° BPM (Niterói) foram acionadas ao local. Entre as vítimas estava

também um policial militar, que segue internado no Complexo Hospitalar de Niterói. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das outras quatro pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Militar, criminosos armados entraram no estabelecimento e realizaram os disparos. As pistolas que pertenciam aos agentes de segurança foram apreendidas e a área foi preservada para perícia. Até o momento, a autoria e a

motivação do crime são desconhecidas.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e

Itaboraí (DHNSG) investiga o caso e diligências estão sendo realizadas em busca

de informações e testemunhas para identificar a autoria do crime e esclarecer os

fatos.